"Моментально затихла і все". Під Харковом 18-річна мати задушила новонароджену доньку

На Харківщині мати вбила дитину. Фото: колаж "Сьогодні"
У селі Безруки Харківської області 18-річна дівчина народила доньку вдома та за кілька днів задушила її. У горі-матері також є ще одна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Деталі жахливої трагедії
Як розповіли правоохоронці, тіло дівчинки знайшла свекруха дівчини та повідомила в поліцію. Як з'ясувалося, 23 січня 18-річна мати самостійно народила доньку вдома, а пологи приймав її 25-річний чоловік.
При цьому дівчина не стояла на медичному обліку. Вже 25 січня вона вбила немовля, а чоловікові сказала, що віддала доньку соціальним службам.
"Вона миттєво затихла і все"
Помічник начальника Нацполіції Харківської області В'ячеслав Марков на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, на якому дівчина дає свідчення поліцейським.
"Я закрила їй рота та носа. Вона не плакала. Вона вмить затихла і все", – сказала дівчина.
Що загрожує?
29 січня дівчині повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – від 10 до 15 років ув'язнення.
У Харкові мати вбила малюка та стрибнула у вікно
У Харкові 36-річна жінка задушила свого сина та вистрибнула з вікна. Сусіди кажуть, що то була зразкова сім'я.
Мешканка будинку на Академіка Павлова розповіла журналістам, що поліція та медики приїхали на місце події близько четвертої години. Мати дитини вистрибнула з вікна четвертого поверху і сама зателефонувала до поліції.
"Зразкові батьки, пара зразкова. Вона народила пізно і хотіли цю дитину. Це немислимо! – сказала сусідка з квартири поверхом нижче.
Хлопчик ходив до дитсадка, мати дитини має невиліковну хворобу, сказала "Суспільному" заступниця харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
"На жаль, мати нездорова, приймала препарати через невиліковну хворобу. Можливо, із цим щось пов'язано. Вона жива, у реанімації, стан тяжкий. Поки що немає іншої інформації, крім того, що дитину задушили", – Сказала Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, жодних скарг на сім'ю не надходило.
Також відомо, що у квартирі перебував батько жінки 1955 року народження. Він спав і нічого не чув. Чоловік дізнався про ситуацію, коли у квартиру хотіли потрапити поліцейські.