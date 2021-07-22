Мощные ливни добрались до Мариуполя. Авто плывут по воде, людей чуть не сносит течением

В Мариуполе ливень натворил беды. Коллаж "Сегодня"
После масштабного потопа в Одессе непогода добралась и до Мариуполя в Донецкой области. Из-за мощного ливня улицы затоплены, часть города осталась без света.
Об этом сообщает mrpl.city.
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На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской стремительный поток воды не давал водителям дойти до своих автомобилей.
Также огромная лужа образовалась на пересечении пяти дорог в районе "Амстора". Там могли проехать только большие авто, уровень воды достигал капота легковушек.
В районе Кировского рынка из-за потопа стали травмаи и троллейбусы, люди переходили дороги по колено в воде. Когда вода сошла, электротранспорт продолжил движение.
В районе Гавани ливневки не справлялись с большим количеством воды, на дороге образовалась целая река.
"Поток конкретный шел сверху вниз. Я думала, что меня унесет. Там, где сток, вода лилась через верх", – рассказала местная жительница.
Из-за непогоды часть домов в городе обесточена. Коммунальщики обещают восстановить электроснабжение до 17:00.
Напомним, тяжелые погодные условия в Украине, в частности, штормовой ветер, привели к смерти двух человек . Они погибли из-за падения деревьев и кровельных конструкций.
Кроме того, в Кировоградской области ликвидируют последствия непогоды . Из-за сильного ливня, грозы и ветра повреждены жилые дома, повалены деревья.
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