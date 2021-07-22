Потужні зливи добралися до Маріуполя. Авто пливуть по воді, людей мало не зносить течією

З самого ранку мобільні бригади прочищали стоки, щоб вода швидше зійшла

У Маріуполі злива накоїла лиха. Колаж "Сьогодні"

Після масштабного потопу в Одесі негода дісталася і до Маріуполя в Донецькій області. Через потужну зливу вулиці затоплені, частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє mrpl.city.

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На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої стрімкий потік води не давав водіям дійти до своїх автомобілів.

Фото: mrpl.city

Також величезна калюжа утворилася на перетині п'яти доріг у районі "Амстора". Там могли проїхати тільки великі авто, рівень води досягав капота легковиків.

У районі Кіровського ринку через потоп стали травмай і тролейбуси, люди переходили дороги по коліно у воді. Коли вода зійшла, електротранспорт продовжив рух.

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Фото: mrpl.city

У районі Гавані ливнівки не справлялися з великою кількістю води, на дорозі утворилася ціла річка.

"Потік конкретний йшов зверху вниз. Я думала, що мене понесе. Там, де стік, вода лилася через верх", – розповіла місцева мешканка.

Фото: mrpl.city

Через негоду частина будинків у місті знеструмлена. Комунальники обіцяють відновити електропостачання до 17:00.

Нагадаємо, важкі погодні умови в Україні, зокрема, штормовий вітер, призвели до смерті двох осіб . Вони загинули через падіння дерев і покрівельних конструкцій.

Крім того, на Кіровоградщині ліквідовують наслідки негоди . Через сильну зливу, грози і вітер пошкоджені житлові будинки, повалені дерева.