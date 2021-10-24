Мощный ветер: синоптики дали прогноз погоды в Одессе 24 октября

Прогнозируют пасмурный день / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе в воскресенье, 24 октября, весь день прогнозируют облачную погоду. Осадков не обещают.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, столбик термометра днем будет держаться на уровне от 11 до 13 градусов тепла.
Утром – 7-10 градусов. В городе обещают ветер со скоростью от 7-12 м/с, он будет северо-западным. Температура морской воды составит до 12 градусов тепла.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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