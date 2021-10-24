Потужний вітер: синоптики дали прогноз погоди в Одесі 24 жовтня

Прогнозують похмурий день / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі в неділю, 24 жовтня, весь день прогнозують хмарну погоду. Опадів не обіцяють.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, стовпчик термометра вдень буде триматися на рівні від 11 до 13 градусів тепла.
Вранці – 7-10 градусів. У місті обіцяють вітер зі швидкістю від 7-12 м/с, він буде північно-західним. Температура морської води складе до 12 градусів тепла.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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