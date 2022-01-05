Может затопить дороги! В Украине несколько рек выйдут из берегов – где ждать беды

Вода может выйти сразу на несколько трасс / Коллаж "Сегодня"
В ближайшие дни в западной части Украины может подняться уровень воды на водоемах. Из-за этого может затопить дороги.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
5 января
Сегодня в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе будет повышаться уровень воды на 0,5-1,0 м возле постов Тячев и Хуст, Река – Хуст, Тересва – Нересница, Боржава – Верхние Реметы, Латорица Мукачево, Шопурка – Кобылецкая Поляна.
Ситуация 5-7 января
В эти дни на Латорице возле Чопа будет повышаться уровень воды на 2,0-2,5 м. Вода будет выходить на заводь и может затопить дороги Геевцы – Тысянка Ужгородского района Закарпатской области.
Ситуация 6-9 января
6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) будет восстановление уровней воды на 0,1 – 0,5 м.
Местами возможен выход воды. На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.
В Украину вернется тепло
Завтра, 6 января, температура воздуха в стране в течение дня будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В южной части, в Донецкой области и в Днепре с районами будет еще тепло. Там столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов.
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