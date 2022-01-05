Може затопити дороги! В Україні кілька річок вийдуть із берегів – де чекати біди

Вода може вийти одразу на кілька трас / Колаж "Сьогодні"
Найближчими днями у західній частині України може піднятися рівень води на водоймах. Через це може затопити дороги.
Про це повідомляє ДСНС України.
5 січня
Сьогодні у нижніх течіях річок Закарпатської області та на Тисі підвищуватиметься рівень води на 0,5-1,0 м з біля постів Тячів та Хуст, Річка – Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна.
Ситуація 5-7 січня
Цими днями на Латориці біля Чопа підвищуватиметься рівень води на 2,0-2,5 м. Вода виходитиме на заплаву і може затопити дороги Геївці – Тисянки Ужгородського району Закарпатської області.
Ситуація 6-9 січня
6-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) буде відновлення рівнів води на 0,1 – 0,5 м.
Місцями можливий вихід води. На річці Західний Буг біля міста Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.
В Україну повернеться тепло
Завтра, 6 січня, температура повітря в країні протягом дня коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла.
У південній частині, Донецькій області та Дніпрі з районами буде ще тепло. Там стовпчики термометрів покажуть від +5 до +12 градусів.
Читайте також
- Раніше ми писали докладний прогноз погоди на 2022 рікна всі чотири сезони.
- Крім того, читайте прогноз погоди на січень.