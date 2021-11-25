На Буковине люди полтора года живут без газа: в чем проблема и когда ее решат

Жители шести сел Буковины полтора года живут без газа, поэтому решились на отчаянный протест — сначала перегородили дорогу, а потом решили штурмовать обладминистрацию. Они дивут в невыносимых условиях, с тех пор как газопровод повредило наводнение. В холодных домах — ни помыться, ни есть приготовить. Удалось ли добиться от чиновников ремонта газопровода? Корреспондентка "Сегодня" Генриетта Беух там была и все видела.

У жителей Банилова — беда

С отчаяния жители Банилова и окрестных сел в третий раз вышли перекрывать дорогу, чтобы все услышали об их беде. Уже полтора года люди живут без газа.

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"У меня все дома, детки, внуки, нас есть восемь человек в доме. Мы не можем так все в одну комнату сбиться, потому что у нас везде холодно", — жалуется жительница Банилова Марина Голюк.

Люди три дня митинговали, перекрывали дорогу межобластного значения и наконец не выдержали и пришли к стенам Черновицкой облгосадминистрации. Хотели услышать от власти, когда же голубое топливо вернется в их дома. Но к зданию буковинцев не пускали. Двери плотно прикрывали ряды полицейских.

Одной митингующей стало плохо. Женщина потеряла сознание. Ее забрала карета скорой. Односельчане не прекращали звать председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука. Баниловчанка Анастасия Кузь рассказывает, что из-за холода в селе закрыли все учебные заведения.

"Садиков нет, закрыты. Потому что холодно. 300 детей не посещают детские сады в нашем селе Банилов. В школе так же не проводят обучение, потому что холодно в классах. Дома 10 градусов тепла", — рассказала жительница Банилова Анастасия Кузь.

Губернатор все же вышел

В итоге к людям вышел губернатор и сообщил, что волноваться нечего и митинги неуместны

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"Я обратился на конгрессе к президенту Украины. После этого нам были выделены немедленно средства. Эти средства были использованы для того, чтобы объявить конкурс тендер, в соответствии с действующим законодательством выиграла фирма, она эти деньги уже получила", — отметил председатель черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Закупили трубу

Почти 9 миллионов гривен. За эти деньги уже закупили трубу. Ту часть газопровода, которую порвала большая вода полтора года назад. Поэтому работы по установке и возобновлению поставок газа начнут со дня на день.

"Люди просто удивляются, почему? Почему до сих пор эти работы не начались? Почему только 22 ноября заключено соглашение с подрядчиком?", — удивляется председатель Баниловского сельского совета Василий Соломко.

"Есть объемная работа по русло-регулирующим, сама работа по реке — может затянуться на 2022 год. Но труба, четко, и газ будет подан в 21-м году", — говорит директор департамента капитального строительства, архитектуры и градостроительства Черновицкой ОГА Николай Гладюк.

Но ни одной даты, когда же газ вернется в дома, крестьяне так и не услышали.

Шмыгаль уточнил тарифы на тепло для украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль развеял слухи о том, что для украинцев повысили цены на газ и об отключении электроэнергии. Он заверил, что для граждан тарифы расти не будут до конца отопительного сезона.

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"Стабильные тарифы — это обязательства правительства и местной власти перед людьми, и мы их выполняем", – заверил премьер.

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