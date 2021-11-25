На Буковині люди півтора року живуть без газу: у чому проблема та коли її вирішать

Жителі шести сіл Буковини півтора року живутьбез газу, тому зважилися на відчайдушний протест — спочатку перегородили дорогу, а потім вирішили штурмувати обладміністрацію. Вони живуть у нестерпних умовах, відколи газогін пошкодила повінь. У холодних оселях — ні помитися, ні їсти приготувати. Чи вдалося домогтися від чиновників ремонту газогону? Кореспондентка "Сьогодні" Генрієтта Беух там була і все бачила.

У мешканців Банилова — біда

З розпачу жителі Банилова та навколишніх сіл втретє вийшли перекривати дорогу, щоб усі почули про їхню біду. Вже півтора року люди живуть без газу.

Реклама

"В мене всі вдома, дітки, внуки, нас є вісім людей у хаті. Ми не можемо так всі в одну кімнату збитися, бо в нас всюди холодно", — скаржиться жителька Банилова Марина Голюк.

Люди три дні мітингували, перекривали дорогу міжобласного значення і нарешті не витримали і прийшли до стін Чернівецької облдержадміністрації. Хотіли почути від владників, коли ж блакитне паливо повернеться в їхні оселі. Та до будівлі буковинців не пускали. Двері щільно прикривали лави поліцейських.

Одній мітингувальниці стало зле. Жінка знепритомніла. Її забрала карета швидкої. Односельці не припиняли кликати голову чернівецької ОДА Сергія Осачука. Банилівчанка Анастасія Кузь розповідає, що через холод у селі закрили всі заклади освіти.

"Садочків немає, закриті. Бо холодно. 300 дітей не відвідують дитячі садки в нашому селі Банилів. В школі так само не проводять навчання, бо холодно в класах. Дома 10 градусів тепла", — розповіла жителька Банилова Анастасія Кузь.

Губернатор все ж таки вийшов

Врешті до людей вийшов губернатор і повідомив — хвилюватися немає чого й мітинги недоречні

Реклама

"Я звернувся на конгресі до президента України. Після цього нам були виділені негайно кошти. Ці кошти були використані для того, щоб оголосити конкурс тендер, згідно з чинним законодавством виграла фірма, вона ці гроші вже отримала", — зазначив голова чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Закупили трубу

Майже 9 мільйонів гривень. За ці гроші вже закупили трубу. Ту частину газогону, яку порвала велика вода півтора року тому. Тож роботи зі встановлення й відновлення постачання газу розпочнуть з дня на день.

"Люди просто дивуються, чому? Чому до цих пір ці роботи не почалися? Чому тільки 22 листопада заключена угода з підрядником?", — дивується голова Банилівської сільської ради Василь Соломко.

"Є об’ємна робота по русло-регулюючим, сама робота по річці — може затягнутися на 2022 рік. Але труба, чітко, і газ буде поданий у 21-му році", — каже директор департаменту капітального будівництва, архітектури та містобудування Чернівецької ОДА Микола Гладюк.

Та жодної дати, коли ж газ повернеться в оселі, селяни так і не почули.

Шмигаль уточнив тарифи на тепло для українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розвіяв чутки про те, що для українців підвищили ціни на газ та про відключення електроенергії. Він запевнив, що для громадян тарифи рости не будуть до кінця опалювального сезону.

Реклама

"Стабільні тарифи – це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо", – запевнив прем'єр.

Читайте також