На Буковине пьяный полковник пытался "договориться" с копами (видео)

Полковник отказался проходить тест на алкогольное опьянение / Коллаж "Сегодня"

В Черновцах начальник управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслава Ефтения ездил пьяный за рулем. Мужчина предложил копам "договориться", как коллегам.

Об этом пишет Думская.

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Что было

Сайту "Сегодня" сообщили, что на днях глубокой ночью в Черновцах патрульные полицейские остановили высокопоставленного копа из Одесской области. Тот дважды нарушил ПДД. Он совершал движение под запрещающий знак и имел признаки алкогольного опьянения.

Пьяный полковник полиции пытался договориться с коллегами "полюбовно", говорил о своем звании, должности и положении в "системе".

Патрульные стояли на своем и действовали в рамках закона.

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Полковник получил наказание?

Вячеслав Ефтений отказался проходить тест на алкогольное опьянение. В отношении него оформили протоколы по ч.1 ст. 122 и ч.1 ст. 130 КУоАП (превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения).

"На водителя составили два админпротокола. Эти материалы будут сформированы в одно дело и передадутся в суд. Последний и примет решение", – сообщила спикер патрульных полицейских Черновицкой области Юлия Замерзляк.

Доходы нарушителя

Мужчина управлял новеньким Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, который стоит около 200 тысяч евро. В его декларации такое транспортное средство отсутствует.

На месте он был в костюме от Gucci стоимостью больше тысячи евро, но это может быть и подделка.

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В одесском УСР утверждают, что в настоящее время полковник полиции находится в отпуске по уходу за ребенком.

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