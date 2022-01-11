На Буковині п'яний полковник намагався "договоритися" з копами (відео)

Полковник відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння / Колаж "Сьогодні"

У Чернівцях начальник управління стратегічних розслідувань в Одеській області В'ячеслава Єфтенія їздив п'яний за кермом. Чоловік запропонував копам "домовитися", як колегам.

Про це пише Думська.

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Що було

Сайту "Сьогодні" повідомили, що днями вночі в Чернівцях патрульні поліцейські зупинили високопоставленого копа з Одеської області. Той двічі порушив правил дорожнього руху. Він робив рух під заборонний знак і мав ознаки алкогольного сп'яніння.

П'яний полковник поліції намагався домовитися з колегами "полюбовно", говорив про своє звання, посаду та становище у "системі".

Патрульні стояли на своєму та діяли в рамках закону.

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Полковник отримав покарання?

В'ячеслав Єфтєній відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Щодо нього оформили протоколи за ч.1 ст. 122 та ч.1 ст. 130 КУпАП (перевищення швидкості, керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

"На водія склали два адмінпротоколи. Ці матеріали будуть сформовані в одну справу і передадуть до суду. Останній і ухвалить рішення", – повідомила речник патрульних поліцейських Чернівецької області Юлія Замерзляк.

Доходи порушника

Чоловік керував новим Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, який коштує близько 200 тисяч євро. У його декларації такий транспортний засіб відсутній.

На місці він був у костюмі від Gucci вартістю понад тисячу євро, але це може бути й підробка.

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В одеському УСР стверджують, що нині полковник поліції перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

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