Отмена моратория на экспорт леса-кругляка: развяжет ли это руки черным лесорубам

Следователи Территориального управления ГБР Хмельницкого сообщили о подозрении работникам лесного хозяйства на Буковине, из-за халатности которого было незаконно вырублено деревьев на более 3 млн гривен. Тем временем в Украине могут отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. Данный законопроект поддержали на заседании экономического комитета, говорится в сюжете "Сегодня".

В конце прошлого года арбитраж между Украиной и ЕС признал мораторий противоречащим соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Теперь авторы запрета волнуются, что отмена развяжет руки черным лесорубам.

Вырубка украинских лесов

Запрет на вывоз из Украины необработанного леса приняли 2015 году. Авторы закона апеллировали

- повальный экспорт кругляка не приносит экономической выгоды. Зато Карпаты лысеют просто на глазах.



"Когда из Украины вывозят необработанный лес, в результате этого в Украине полностью уничтожено деревообрабатывающее, мебельное производство. Закон действует с 2015 года, за это время 80 000 человек получили работу в деревообработке. Десятки, сотни новых предприятий по Украине", – рассказывает один из инициаторов моратория Лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Экспорт необработанного леса

По данным Госстата, экспорт необработанного леса к действию моратория составил почти 3 миллиона тонн в год. После – цифры начали уменьшаться и 2019 как свидетельствует государственная фискальная служба – экспорт остановился. Зато выросла доля товарооборота отечественной мебели. И в ЕС стали требовать отмены моратория. Мол, запрет нарушает соглашение об ассоциации. Адвокат Елена Омельченко, которая представляла Украину в арбитраже, говорит – угрожали зеркальными ограничениями.

"Только это может быть другой товар. Это может быть не лес-кругляк. А это может быть товар металлургического комплекса, товары сельскогосподарского производства", – считает Омельченко.

Новый законопроект

В конце прошлого года арбитраж постановил – Украина может ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Затем народные депутаты инициировали новый законопроект. Мораторий не отменяют, а видоизменяют, объясняет его инциаторка Роксолана Пидласа.

"Если раньше просто было написано, что запрещается необработанная древесина редких пород к экспорту из Украины то сейчас будет написано, что можно экспортировать при условии, что эта древесина произведена легально, эта древесина вырублена на территории, на которой не растут деревья с красной книги и эта древесина вырублена на территории, превышающей норматив по лесистости", – считает Пидласа.

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Кроме того, вводится правило о 20-ти процентов лесистости. То есть только при таком показатели лес-кругляк можно вывозить. Сейчас Украина залесена всего на 15 процентов. Кроме того, закон призван установить более тщательный контроль над вырубкой леса и его сертификацией.

Между тем доработанный законопроект, который видоизменяет мораторий, уже поддержали в парламентском комитете и впереди – первое чтение. Автору же действующего закона замечают – избранники должны исходить прежде всего не из требований ЕС, а из интересов государства. Создать четкий механизм защиты украинского леса и поддержать отечественного производителя.

Напомним, Украина, по заявлению Еврокомиссии, должна отменить принятый пять лет назад запрет на экспорт необработанной древесины.

Запрет на экспорт леса-кругляка, то есть необработанной древесины, в ЕС Украина ввела в 2015 году, чтобы остановить нелегальную вырубку лесов. Кроме того, в 2018 году в Украине также криминализовали контрабанду леса-кругляка и ввели запрет на экспорт топливной древесины.