Скасування мораторію на експорт лісу-кругляка: розв'яже це руки чорним лісорубам

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру працівникам лісового господарства на Буковині, через недбалість якого було незаконно вирубано дерев на понад 3 млн гривень. Тим часом в Україні можуть скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка. Даний законопроєкт підтримали на засіданні економічного комітету, йдеться в сюжеті "Сегодня".

В кінці минулого року арбітраж між Україною та ЄС визнав мораторій суперечить угоді про асоціацію з Євросоюзом. Тепер автори заборони хвилюються, що скасування розв'яже руки чорним лісорубам.

Вирубка українських лісів

Заборона на вивезення з України необробленого лісу взяли 2015 році. Автори закону апелювали

- повальний експорт кругляка не приносить економічної вигоди. Зате Карпати лисіють просто на очах.



"Коли з України вивозять необроблений ліс, в результаті цього в Україні повністю знищено деревообробне, меблеве виробництво. Закон діє з 2015 року, за цей час 80 000 людина отримали роботу в деревообробній галузі. Десятки, сотні нових підприємств по Україні ", – розповідає один з ініціаторів мораторію Лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Експорт необробленого лісу

За даними Держстату, експорт необробленого лісу до дії мораторію склав майже 3 мільйони тонн на рік. Після – цифри почали зменшуватися і 2019 як свідчить державна фіскальна служба – експорт зупинився. Зате зросла частка товарообігу вітчизняних меблів. І в ЄС стали вимагати скасування мораторію. Мовляв, заборона порушує угоду про асоціацію. Адвокат Олена Омельченко, яка представляла Україну в арбітражі, каже – погрожували дзеркальними обмеженнями.

"Тільки це може бути інший товар. Це може бути не ліс-кругляк. А це може бути товар металургійного комплексу, товари сельскогосподарского виробництва ", – вважає Омельченко.

Новий законопроєкт

В кінці минулого року арбітраж ухвалив – Україна може обмежувати експорт лісу за певних обставин. Потім народні депутати ініціювали новий законопроєкт. Мораторій не скасовують, а видозмінюють, пояснює його інціаторка Роксолана Підласий.

"Якщо раніше просто було написано, що забороняється необроблена деревина рідкісних порід до експорту з України то зараз буде написано, що можна експортувати за умови, що ця деревина проведена легально, ця деревина вирубана на території, на якій не ростуть дерева з червоною книги і ця деревина вирубана на території, що перевищує норматив по лісистості ", – вважає Підласий.

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Крім того, вводиться правило про 20-ти відсотків лісистості. Тобто тільки при такому показники ліс-кругляк можна вивозити. Зараз Україна заліснена всього на 15 відсотків. Крім того, закон покликаний встановити більш ретельний контроль над вирубкою лісу і його сертифікацією.

Тим часом доопрацьований законопроєкт, який видозмінює мораторій, вже підтримали в парламентському комітеті і попереду – перше читання. Автору ж чинного закону помічають – обранці повинні виходити насамперед не з вимог ЄС, а з інтересів держави. Створити чіткий механізм захисту українського лісу і підтримати вітчизняного виробника.

Нагадаємо, Україна, за заявою Єврокомісії, повинна скасувати прийнятий п'ять років тому заборону на експорт необробленої деревини.

Заборона на експорт лісу-кругляка, тобто необробленої деревини, в ЄС Україна ввела в 2015 році, щоб зупинити нелегальну вирубку лісів. Крім того, в 2018 році в Україні також криміналізований контрабанду лісу-кругляка і ввели заборону на експорт паливної деревини.