На Буковине жених устроил стрельбу из окна свадебного авто. Подробности скандала

Видео, где из авто праздничного кортежа стреляют вблизи сельских домов, попало в сеть. И посмотрели его не только пользователи, но и полицейские

В Черновицкой области полиция объявила о подозрении стрелявшему на свадьбе жениху. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области жених устроил на собственной свадьбе пальбу. Мужчина ездил деревней на внедорожнике и стрелял в воздух рядом с домами местных, высунувшись из окна машины. Это видео уже наделало шума в сети.

Как говорится в сюжете "Сегодня", теперь жених является фигурантом дела о хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

Выяснилось, что жениха зовут Михаил, ему 27 лет. Новоиспеченная жена стрелка такой славы действительно не ожидала, с журналистами разговаривать отказалась.

"Это не у нас. Спасибо! Мы не хотим ничего", – говорит девушка.

В селе с инцидента смеются. Мол, так жених хотел показать богатство и силу. А старожилы напуганы, говорят, что после таких развлечений по деревне ходить страшно.

"Вот так вот стрелять по асфальту. Ну, нельзя же так. Ну, куда такое. Сейчас может бить все в шутку, а после этого может все и серьезно быть", – говорит житель села Нижние Петровцы Константин.

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Как оказалось, оружие жених одолжил у друга с которым жил. У них был мини-арсенал.

"Полицейские изъяли у них оружие, патроны, автомобиль и другие вещественные доказательства причастности к данному уголовному преступлению. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается", – прокомментировала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Диана Козлова.

Так, уже не жених, а новоиспеченный муж, может следующие 7 лет провести не с женой, а за решеткой. Его друга уже оштрафовали и аннулировали разрешение на оружие.

Похоже стрелять из автоматов на свадьбе стало новым развлечением. Недавно в Одессе произошел подобный случай. В селе Фонтанка возле торгового центра "Ривьера" выходец из Чечни вышел из автомобиля свадебного кортежа и посреди дороги открыл стрельбу из автомата, видимо, по традиции кавказских свадеб. Рядом сигналили на автомобилях его друзья, а один из них наматывал круги, создавая аварийную ситуацию.

Кроме того, в Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба, в результате которой были ранены два человека.