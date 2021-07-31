На Буковині наречений влаштував стрілянину з вікна весільного авто. Подробиці скандалу

Відео, де з авто святкового кортежу стріляють поблизу сільських будинків, потрапило в Мережу. І подивилися його не тільки користувачі, але й поліцейські

У Чернівецькій області поліція оголосила про підозру чоловіку, що стріляв на весіллі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області наречений влаштував на власному весіллі стрілянину. Чоловік їздив селом на позашляховику і стріляв у повітря поряд з будинками місцевих, висунувшись з вікна машини. Це відео вже наробило галасу в Мережі.

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", тепер наречений є фігурантом справи про хуліганство і незаконне поводження зі зброєю.

З'ясувалося, що нареченого звати Михайло, йому 27 років. Новоспечена дружина стрілка такої слави дійсно не очікувала, з журналістами розмовляти відмовилася.

"Це не у нас. Спасибі! Ми не хочемо нічого", – говорить дівчина.

У селі з інциденту сміються. Мовляв, так наречений хотів показати багатство і силу. А старожили налякані, кажуть, що після таких розваг по селу ходити страшно.

"Ось так ось стріляти по асфальту. Ну, не можна ж так. Ну, куди таке. Зараз може бути все в жарт, а після цього може все і серйозно бути", – говорить житель села Нижні Петрівці Костянтин.

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Як виявилося, зброю наречений позичив у друга, з яким жив. У них був мініарсенал.

"Поліцейські вилучили у них зброю, патрони, автомобіль та інші речові докази причетності до даного кримінального злочину. Правопорушникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває", – прокоментувала прессекретар Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Діана Козлова.

Так, вже не наречений, а новоспечений чоловік може наступні 7 років провести не з дружиною, а за ґратами. Його друга вже оштрафували і анулювали дозвіл на зброю.

Схоже стріляти з автоматів на весіллі стало новою розвагою. Нещодавно в Одесі стався подібний випадок. У селі Фонтанка біля торгового центру "Рів'єра" виходець із Чечні вийшов з автомобіля весільного кортежу і посеред дороги відкрив стрілянину з автомату, мабуть, за традицією кавказьких весіль. Поруч сигналили на автомобілях його друзі, а один з них намотував кола, створюючи аварійну ситуацію.

Крім того, у Києві в Голосіївському районі сталася стрілянина, внаслідок якої були поранені дві людини.