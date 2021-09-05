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На Донбасс отправили более 50 тонн гуманитарной помощи – штаб

Ольга Кравченко
5 сентября, 14:02
На этой неделе пророссийские боевики не пропустили на оккупированную территорию 14 граждан

Груз пересек КПП. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью. Они пересекли контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Грузовики повезли на оккупированную территорию гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

"Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны", – рассказали в штабе.

На этой неделе пророссийские боевики не пропустили на оккупированную территорию 14 граждан. Украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

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Кроме того, во время мероприятий контроля пограничники обнаружили троих граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по поддельным документам.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

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