На Донбас надіслали понад 50 тонн гуманітарної допомоги – штаб

Вантаж перетнув КПП. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом тижня на окуповану Росією територію Донбасу пройшли три вантажівки з гуманітарною допомогою. Вони перетнули контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Вантажівки повезли на окуповану територію гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Для населення тимчасово окупованої території України доставили будівельні матеріали і медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги становила 53,1 тонни", – розповіли в штабі.

На цьому тижні проросійські бойовики не пропустили на окуповану територію 14 громадян. Українські прикордонники забезпечили їхнє повернення на контрольовану територію.

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Крім того, під час заходів контролю прикордонники виявили трьох громадян, які прямували на контрольовану територію за підробленими документами.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій та Луганській областях.

почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій та Луганській областях. Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.