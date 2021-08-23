На Донбассе активизировались боевики: украинский военный погиб

На Донбассе продолжаются обстрелы. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе за прошлые сутки, 22 августа, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Российские наемники обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Возле каких населенных пунктов стреляли:

Луганское;

Марьинка;

Пески.

Возле Пивденного боевики заминировали территорию минами ПОМ-2. Также в Луганской области заметили вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

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В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимо с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

С начала этих суток, 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Напомним, ранее в результате вражеского огня военный ВСУ скончался. Погибший – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области. У погибшего осталась жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад.

Кроме того, на Донбассе заметили колонну военной техники.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: