На Донбасі активізувалися бойовики: український військовий загинув

На Донбасі тривають обстріли. Колаж "Сьогодні"

На Донбасі за минулу добу, 22 серпня, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Біля яких населених пунктів стріляли:

Луганське;

Мар'їнка;

Піски.

Біля Південного бойовики замінували територію мінами ПОМ-2. Також у Луганській області помітили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

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Унаслідок ворожого обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

З початку цієї доби, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожого вогню військовий ЗСУ помер. Загиблий – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області. У нього залишилася дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

Крім того, на Донбасі помітили колону військової техніки.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі: