Дом на улице Восточной, в который попали снаряды боевиков. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko

На Донбассе враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и раненый человек – местный житель 1965 года.

Как сообщил руководитель Донецкой ОГА, на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.

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Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке, местный житель пострадал. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.