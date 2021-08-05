На Донбасі бойовики обстріляли мирний будинок, є постраждалі

Будинок на вулиці Східній, в який потрапили снаряди бойовиків. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko

На Донбасі ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній та поранена людина – місцевий мешканець 1965 року народження.

Як повідомив керівник Донецької ОДА, на місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини події.

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Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор і поранили мирного жителя. Зокрема, російські найманці обстріляли приватний сектор в Дослідному і Мар'їнці, місцевий житель постраждав. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.