Палили из пулеметов и гранатометов. На Донбассе боевики открыли огонь по позициям ВСУ

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За прошлые сутки, 23 сентября, они пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.

С начала этих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен;

16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;

17 сентября – двое бойцов получили ранения;

19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.