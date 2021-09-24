Палили из пулеметов и гранатометов. На Донбассе боевики открыли огонь по позициям ВСУ

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За прошлые сутки, 23 сентября, они пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.
Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.
С начала этих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.