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Палили из пулеметов и гранатометов. На Донбассе боевики открыли огонь по позициям ВСУ

Татьяна Очеретяная
24 сентября, 07:25
Российские наемники стреляли вблизи трех населенных пунктов и получили жесткую "ответку" от наших бойцов

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За прошлые сутки, 23 сентября, они пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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  • Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.

С начала этих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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