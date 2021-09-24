Палили з кулеметів і гранатометів. На Донбасі бойовики відкрили вогонь по позиціях ЗСУ

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 23 вересня, вони п'ять разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
- У напрямку Південного противник вів вогонь, що турбує, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Кримського російські найманці зробили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Увечері ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в сторону Новолуганського.
Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає.
З початку цієї доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
- 16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.