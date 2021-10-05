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На Донбассе боевики открыли огонь по ВСУ и получили жесткую "ответку"

Татьяна Очеретяная
5 октября, 07:08
На Донбассе боевики не прекращают обстрелы – 4 октября открывали огонь вблизи двух населенных пунктов

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 4 октября, они 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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  • У Лебединского боевики осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.
  • Вблизи Новотошковского враг дважды стрелял з крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь и вынудили их прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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