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На Донбасі бойовики відкрили вогонь по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

Тетяна Очеретяна
5 жовтня, 07:08
На Донбасі бойовики не припиняють обстріли – 4 жовтня відкривали вогонь поблизу двох населених пунктів

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 4 жовтня, вони 4 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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  • Біля Лебединського бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
  • Поблизу Новотошківського ворог двічі стріляв з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • У Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли бойовиків наші захисники відкривали у відповідь вогонь і змусили їх припинити обстріли.

Станом на 7:00 ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – у Щастя поранення отримав місцевий житель;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

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