На Донбассе боевики палили по ВСУ из гранатометов и пулеметов: где стреляли

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 17 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
- В сторону Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
- У Новозвановки позиции ВСУ враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь и заставили его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7:00 утра 18 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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