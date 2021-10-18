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На Донбасі бойовики стріляли по ЗСУ з гранатометів і кулеметів: де відкривали вогонь

Тетяна Очеретяна
18 жовтня, 07:25
Бойовики 17 жовтня відкривали вогонь поблизу чотирьох населених пунктів – на щастя, наші бійці не постраждали

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 17 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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  • У напрямку Луганського найманці зробили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
  • У бік Талаківки окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
  • Неподалік Кримського ворог застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
  • Біля Новозванівки позиції ЗСУ ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь і змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 ранку 18 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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