На Донбасі бойовики стріляли по ЗСУ з гранатометів і кулеметів: де відкривали вогонь

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 17 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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У напрямку Луганського найманці зробили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

найманці зробили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. У бік Талаківки окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Кримського ворог застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

ворог застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Біля Новозванівки позиції ЗСУ ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь і змусили його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 ранку 18 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі