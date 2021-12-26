На Донбассе боевики ранили украинского военного – в каком он состоянии

Ситуация на Донбассе ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 26 декабря на Донбассе вооруженные формирования России 5 раз нарушили режим тишины. В результате ранен один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Где стреляли?

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Есть раненый

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья тяжелое.

Российская оккупация Донбасса

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

в невыполнении соглашений по Донбассу. Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию.

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