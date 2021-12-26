На Донбассе боевики ранили украинского военного – в каком он состоянии

Ситуация на Донбассе ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 26 декабря на Донбассе вооруженные формирования России 5 раз нарушили режим тишины. В результате ранен один украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Где стреляли?
- В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
- Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
Есть раненый
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья тяжелое.
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать свое участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил ситуацию.
Ранее мы писали:
- 12 декабря на Донбассе украинский защитник получил многочисленные ранения, подорвавшись на пластиковой мине.
- Волонтеры нашли 12 стихийных захоронений на Донбассе в населенных пунктах вблизи линии разграничения.