На Донбассе боевики ранили военного: в каком он состоянии

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 16 ноября, из-за вражеских обстрелов получил ранение один украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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