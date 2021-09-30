На Донбассе боевики ударили из гранатометов. Где шли бои

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 29 сентября, они семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Где стреляли

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В ответ на обстрелы врага украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди наших воинов нет.

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С начала текущих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.