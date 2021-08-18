На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой – ранен военный

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе в результате вражеского огня ранен украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За минувшие сутки, 17 августа, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Водяное , что у Донецка, вооруженные формирования РФ применяли минометы 120-го калибра.

, что у Донецка, вооруженные формирования РФ применяли минометы 120-го калибра. Возле поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Золотое-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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На Донбассе снова пролилась кровь: боевики ранили бойца ВСУ и убили местного жителя

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: