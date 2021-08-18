На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой – ранен военный

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr
На Донбассе в результате вражеского огня ранен украинский военный. Он находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
За минувшие сутки, 17 августа, боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.
- В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования РФ применяли минометы 120-го калибра.
- Возле поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В районе Золотое-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
- Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В ответ на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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На Донбассе снова пролилась кровь: боевики ранили бойца ВСУ и убили местного жителя
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.
Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: