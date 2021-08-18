На Донбасі бойовики влаштували нові провокації на передовій – поранений військовий

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбасі внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За минулу добу, 17 серпня, бойовики 11 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Водяне , що у Донецька, збройні формування РФ застосовували міномети 120-го калібру.

, що у Донецька, збройні формування РФ застосовували міномети 120-го калібру. Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 ранку 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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На Донбасі знову пролилася кров: бойовики поранили бійця ЗСУ і вбили місцевого жителя

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі: