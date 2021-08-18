На Донбасі бойовики влаштували нові провокації на передовій – поранений військовий

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr
На Донбасі внаслідок ворожого вогню поранений український військовий. Він знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
За минулу добу, 17 серпня, бойовики 11 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
- Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.
- У напрямку населеного пункту Водяне, що у Донецька, збройні формування РФ застосовували міномети 120-го калібру.
- Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
- В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
- Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Станом на 7:00 ранку 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.
Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
Також нагадаємо, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував із забороненого важкого озброєння.
Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі: