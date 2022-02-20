На Донбассе из-за массовых обстрелов закрыли КПВВ "Счастье"

КПВВ "Счастье" закрыли. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе приостановили работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это связано с тем, что российские оккупанты устроили массовые обстрелы.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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По состоянию на 20 февраля из-за регулярных обстрелов приостановлена работа КПВВ "Счастье". За сутки российские оккупанты обстреляли пункт трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Такие действия врага ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, который работает на пункте пропуска. Поэтому командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы.

Оккупанты 136 раз обстреляли Донбасс – погибли и пострадали украинские военные

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро военных находятся с травмами в больнице.

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Оккупационные войска обстреляли: