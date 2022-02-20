На Донбасі через масові обстріли закрили КПВВ "Щастя"

КПВВ "Щастя" закрили. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі призупинили роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя". Це пов'язано з тим що російські окупанти влаштували масові обстріли.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Станом на 20 лютого через регулярні обстріли призупинено роботу КПВВ "Щастя". За добу російські окупанти обстріляли пункт тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

Такі дії ворога ставлять під загрозу життя та здоров'я мирного населення та персоналу, який працює на пункті пропуску. Тому командувач ООС вирішив закрити КПВВ "Щастя" з 08:00 20 лютого на період військової загрози.

Окупанти 136 разів обстріляли Донбас – загинули та постраждали українські військові

Минулої доби, 19 лютого, російські окупанти 136 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро військових перебувають із травмами у лікарні.

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Окупаційні війська обстріляли: