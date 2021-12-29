На Донбассе нашли мертвым военного – подозревают самоубийство

В Донецкой области застрелился военный. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области 28 декабря обнаружили мертвым военнослужащего. Он был родом из Запорожья.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Реклама

Подробности ЧП

28 декабря обнаружили без признаков жизни 36-летнего военнослужащего военной службы по контракту. Мужчина был уроженцем Запорожья.

По предварительной информации, военный, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из штатного оружия.

Начато уголовное производство

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство". Кроме того, рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Реклама

В настоящее время проводятся следственные действия.

В "Десне" военный-срочник застрелился на посту

В "Десне" военный-срочник покончил жизнь самоубийством. Мужчина застрелился из автомата АК-47.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября, в 3:53 ночи. 23-летний военный-срочник родом из Днепропетровской области застрелился во время несения службы в карауле, который охранял склады. Мертвого мужчину обнаружила смена, прибывшая на пост. Известно, что на службе военнослужащий характеризовался положительно, проблем с ним не было. До увольнения ему оставался месяц.