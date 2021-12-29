На Донбасі знайшли мертвим військового – підозрюють самогубство

На Донеччині застрелився військовий. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецькій області 28 грудня виявили мертвим військовослужбовця. Він був родом із Запоріжжя.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

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Деталі НП

28 грудня виявили без ознак життя 36-річного військовослужбовця військової служби за контрактом. Чоловік був уродженцем Запоріжжя.

За попередньою інформацією, військовий, перебуваючи на бойовому чергуванні, наклав на себе руки шляхом пострілу в голову зі штатної зброї.

Розпочато кримінальне провадження

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою "самовбивство". Крім того, розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

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Наразі проводяться слідчі дії.

У "Десні" військовий строкової служби застрелився на посту

У "Десні" військовий-строковик покінчив життя самогубством. Чоловік застрелився з автомата АК-47.

Інцидент стався в неділю, 24 жовтня, о 3:53 ночі. 23-річний військовий-строковик родом з Дніпропетровської області застрелився під час несення служби у варті, яка охороняла склади. Мертвого чоловіка виявила зміна, яка прибула на пост. Відомо, що на службі він характеризувався позитивно, проблем з ним не було. До звільнення йому залишалося трохи більше ніж місяць.