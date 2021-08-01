На Донбассе не утихают боевики: ранен украинский военный

Неподалеку Водяного противник обстреливал позиции ВСУ в частности и из минометов 82-го калибра

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе за последние сутки, 31 июля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение.

Он находится в лечебном учреждении, сообщили в пресс-центре ООС.

Где стрелял противник:

недалеко от Водяного;

в направлении населенного пункта Шумы;

возле Новолуганского.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. Утром 1 августа боевики обстреляли украинские позиции возле населенного пункта Авдеевка.

Напомним, ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

Кроме того, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.