На Донбасі не вщухають бойовики: поранений український військовий

Неподалік Водяного противник обстрілював позиції ЗСУ, зокрема, і з мінометів 82-го калібру

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбасі за останню добу, 31 липня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення.

Він перебуває в лікувальному закладі, повідомили в пресцентрі ООС.

Де стріляв противник:

недалеко від Водяного;

в напрямку населеного пункту Шуми;

біля Новолуганського.

Також в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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На обстріли російсько-окупаційних військ української захисники відкривали вогонь. Вранці 1 серпня бойовики обстріляли українські позиції біля населеного пункту Авдіївка.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до сьогодні, тому це виклик не тільки для України, але й для західних партнерів.

Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів.