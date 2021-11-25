На Донбассе оккупанты 9 раз нарушили "тишину": где стреляли

Что происходит на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 ноября вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим тишины. Из военных ВСУ никто не пострадал.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Реклама

Где стреляли?

Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки враг дважды совершил обстрелы, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Нью-Йорка русские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского вражеские войска вели огонь дважды, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ранее мы писали: