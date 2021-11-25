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На Донбассе оккупанты 9 раз нарушили "тишину": где стреляли

София Ковнир
25 ноября, 07:05
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет

Что происходит на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 ноября вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим тишины. Из военных ВСУ никто не пострадал.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

  • Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • В направлении Каменки враг дважды совершил обстрелы, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
  • В сторону Нью-Йорка русские наемники открывали огонь по вооружению БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Возле Луганского вражеские войска вели огонь дважды, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
  • Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".
  • В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • Недалеко от Водяного, что на Приазовье, наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Ранее мы писали:

  • Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
  • Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.