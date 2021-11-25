На Донбасі окупанти 9 разів порушили "тишу": де стріляли

Що відбувається на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 25 листопада збройні формування РФ 9 разів порушили режим тиші. З військових ЗСУ ніхто не постраждав.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

Неподалік шахти "Бутівка" противник вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кам’янки ворог двічі здійснив обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Реклама

Біля Луганського ворожі війська вели вогонь двічі, використовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

В районі Верхньоторецького противник застосував автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Реклама

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, наші позиції потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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