На Донбассе оккупанты убили еще одного украинского военного

Умер военный / Коллаж "Сегодня"

В районе Прицепилевки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Где стреляли

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки кафиры вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.

В районе Прицепилевки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – написали в прес-службе.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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