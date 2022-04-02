На Донбассе оккупанты устроили наводнение, подорвав дамбу

Русский мир пришел уничтожать все, включая нашу природу / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупационные войска не только убивают мирных граждан Украины, разрушают промышленные объекты и жилую инфраструктуру, они устраивают экологические катастрофы, чтобы еще больше навредить нашей стране. Стало известно, что они подорвали дамбу на Оскольском водохранилище, расположенном в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Святогорского городского совета VII созыва Виталий Мороз.

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Что известно

В результате подрыва дамбы в районе Изюма вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенки и Святогорска. Ожидается подтопление районов к северу от агломерации Славянск-Краматорск.

В результате могут возникнуть проблемы с водоснабжением в Изюме и на территории Харьковской области.

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Итоги прихода русского мира