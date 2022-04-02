На Донбассе оккупанты устроили наводнение, подорвав дамбу

Русский мир пришел уничтожать все, включая нашу природу / Коллаж "Сегодня"
Российские оккупационные войска не только убивают мирных граждан Украины, разрушают промышленные объекты и жилую инфраструктуру, они устраивают экологические катастрофы, чтобы еще больше навредить нашей стране. Стало известно, что они подорвали дамбу на Оскольском водохранилище, расположенном в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Святогорского городского совета VII созыва Виталий Мороз.
Что известно
В результате подрыва дамбы в районе Изюма вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенки и Святогорска. Ожидается подтопление районов к северу от агломерации Славянск-Краматорск.
В результате могут возникнуть проблемы с водоснабжением в Изюме и на территории Харьковской области.
Итоги прихода русского мира
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими войсками по зданию Николаевского облсовета возросло до 36 человек.
- 2 апреля в Харькове российские оккупанты еще раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Как отмечается, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки.
- В результате обстрелов со стороны российских оккупантов здания Харьковского национального университета имени Каразина полностью разрушены. Вуз перенесут в более безопасное место.
- Генштаба ВСУ сообщает, что оккупанты хотят окружить группировку Объединенных сил и выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей. Военные РФ будут продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины.