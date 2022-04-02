На Донбасі окупанти влаштували повінь, підірвавши дамбу

Російський світ прийшов знищувати все, включаючи нашу природу / Колаж "Сьогодні"

Російські окупаційні війська не лише вбивають мирних громадян України, руйнують промислові об'єкти та житлову інфраструктуру, вони влаштовують екологічні катастрофи, щоби ще більше нашкодити нашій країні. Стало відомо, що вони підірвали дамбу на Оскольському водосховищі, розташованому у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Святогірської міської ради VII скликання Віталій Мороз.

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Що відомо

Внаслідок підриву дамби в районі Ізюма вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенки та Святогірська. Очікується підтоплення районів на північ від агломерації Слов'янськ-Краматорськ.

В результаті можуть виникнути проблеми з водопостачанням в Ізюмі та на території Харківської області.

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Підсумки приходу російського світу