На Донбассе погиб украинский военный

ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 22 августа, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский защитник.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

С начала суток на Донбассе зафиксировали три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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Где стреляли боевики:

вблизи Луганского (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

неподалеку Марьинки (из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов).

на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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