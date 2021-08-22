На Донбассе погиб украинский военный

ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 22 августа, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский защитник.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.
С начала суток на Донбассе зафиксировали три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Где стреляли боевики:
- вблизи Луганского (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).
- неподалеку Марьинки (из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов).
- на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Ранее мы также сообщали:
- боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
- боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.