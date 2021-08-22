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На Донбассе погиб украинский военный

Юлия Ляхова
22 августа, 18:44
Боец ВСУ получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью

ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 22 августа, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский защитник.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

С начала суток на Донбассе зафиксировали три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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Где стреляли боевики:

  • вблизи Луганского (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).
  • неподалеку Марьинки (из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов).
  • на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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