На Донбасі загинув український військовий

ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 22 серпня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український захисник.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Український військовий отримав несумісне з життям поранення.
З початку доби на Донбасі зафіксували три порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Де стріляли бойовики:
- поблизу Луганського (з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).
- неподалік Мар'їнки (зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів).
- на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Раніше ми також повідомляли:
- бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
- бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.