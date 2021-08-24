На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе в понедельник, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции, в результате погиб украинский военный.

Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток", в зоне ответственности которой произошел обстрел.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Война на Донбассе

Вооруженные действия на востоке Украины начались после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую территорию через границу в Донецкой и Луганской областях.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Россия до сих пор отрицает свое участие в конфликте. При этом Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ на Донбассе.

Напомним, ранее в результате вражеского огня скончался военный ВСУ – 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области. У него остались жена и мать. Известно, что Артем женился три месяца назад.

Кроме того, на Донбассе заметили колонну военной техники.