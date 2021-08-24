На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі в понеділок, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції, в результаті загинув український військовий.
Про це повідомило у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід", у зоні відповідальності якого стався обстріл.
"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям. Командування висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", – йдеться в повідомленні.
На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.
Війна на Донбасі
- Збройні дії на сході України почалися після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську територію через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
- Росія досі заперечує свою участь у конфлікті. При цьому Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ на Донбасі.
Нагадаємо, раніше в результаті ворожого вогню помер військовий ЗСУ – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області. У нього залишилися дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.