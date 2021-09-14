На Донбассе погиб украинский военный. Где шли бои

ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 13 сентября, они 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один военнослужащий погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Где стреляли

В частности, за минувшие сутки вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого наемники вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка наемники осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Катериновки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки российские наемники дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

Также напомним, 9 сентября враг обстрелял из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.