На Донбасі загинув український військовий. Де йшли бої

ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 13 вересня, вони 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один військовослужбовець загинув.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Де стріляли

Зокрема, за минулу добу поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького найманці вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорка найманці здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські найманці двічі вели обстріл з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і мінометів 82 калібру.

У напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7:00 ранку 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Саме тому Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

Також нагадаємо, 9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.