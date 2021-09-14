На Донбасі загинув український військовий. Де йшли бої

ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 13 вересня, вони 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один військовослужбовець загинув.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Де стріляли
- Зокрема, за минулу добу поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
- Неподалік Верхньоторецького найманці вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
- У напрямку Нью-Йорка найманці здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.
- Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
- Неподалік Катеринівки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
- Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Неподалік Причепилівки російські найманці двічі вели обстріл з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і мінометів 82 калібру.
- У напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
Станом на 7:00 ранку 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм
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Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- Саме тому Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
Також нагадаємо, 9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.