На Донбассе резко активизировались боевики: ВСУ ответили на обстрелы

Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"
Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За прошлые сутки, 24 сентября, они 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в Минобороны.
- В направлении Новолуганского российские наемники дважды обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм.
- Второй раз минометы калибра 120 мм. были задействованы вблизи Верхнеторецкого, причем оккупанты выпустили 17 снарядов.
- Неподалеку Светлодарска палили из станковых противотанковых гранатометов.
- В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.
- У Водяного и Широкино боевики применили два беспилотника, с помощью которых сбросили гранаты ВОГ-17.
- В направлении Нью-Йорка наемники РФ минировали местность противопехотными минами ПОМ-2.
Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из разрешенного минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.
В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.