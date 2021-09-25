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На Донбассе резко активизировались боевики: ВСУ ответили на обстрелы

Татьяна Очеретяная
25 сентября, 07:23
Наемники РФ использовали против наших бойцов гранатометы, минометы и пулеметы. Также с помощью беспилотников они скидывали гранаты

Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За прошлые сутки, 24 сентября, они 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Минобороны.

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  • В направлении Новолуганского российские наемники дважды обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм.
  • Второй раз минометы калибра 120 мм. были задействованы вблизи Верхнеторецкого, причем оккупанты выпустили 17 снарядов.
  • Неподалеку Светлодарска палили из станковых противотанковых гранатометов.
  • В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.
  • У Водяного и Широкино боевики применили два беспилотника, с помощью которых сбросили гранаты ВОГ-17.
  • В направлении Нью-Йорка наемники РФ минировали местность противопехотными минами ПОМ-2.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из разрешенного минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.

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В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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